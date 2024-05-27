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16:59, 27 мая 2024Россия

В России 15-летнюю школьницу увезли в больницу с экзамена

В Волгограде школьницу госпитализировали с экзамена

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгограде школьницу увезли в больницу с экзамена. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.

15-летняя девушка почувствовала себя плохо во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). После того как она упала в обморок, россиянку госпитализировали.

Врачи оценивают состояние девятиклассницы как удовлетворительное. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Свердловской области школьник потерял сознание на последнем звонке. На снятой очевидцем записи видно, как стоящий на ступенях учебного заведения мальчик теряет равновесие и падает лицом вперед. По данным канала, выпускник — на пострадавшем была красная лента — получил солнечный удар.

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      Алан Босиков
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