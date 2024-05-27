В России 15-летнюю школьницу увезли в больницу с экзамена

В Волгограде школьницу госпитализировали с экзамена

В Волгограде школьницу увезли в больницу с экзамена. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.

15-летняя девушка почувствовала себя плохо во время сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). После того как она упала в обморок, россиянку госпитализировали.

Врачи оценивают состояние девятиклассницы как удовлетворительное. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Свердловской области школьник потерял сознание на последнем звонке. На снятой очевидцем записи видно, как стоящий на ступенях учебного заведения мальчик теряет равновесие и падает лицом вперед. По данным канала, выпускник — на пострадавшем была красная лента — получил солнечный удар.