В России школьник упал в обморок на выпускном и попал на видео

Под Екатеринбургом школьник потерял сознание на выпускном, его сняли на видео

В Свердловской области школьник потерял сознание на выпускном. Видеозапись с торжественной линейки опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

На кадрах мальчик с лентой выпускника теряет равновесие и падает лицом на асфальт. Раздается характерный звук удара, после чего к школьнику подбегают находившиеся на линейке взрослые.

По данным канала, выпускник получил солнечный удар. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Госдуме не поддержали идею разовой выплаты семьям выпускников. Депутат Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» заявила, что родители «с избыточным пиететом» подходят к подготовке к выпускному.

