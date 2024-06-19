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14:41, 19 июня 2024Ценности

Парикмахер назвал маскирующие облысение прически

Парикмахер Джонатан Эндрю: длинные стрижки с мягкими слоями маскируют облысение

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер и представитель британского бренда по уходу за волосами Fudge Professional Джонатан Эндрю назвал маскирующие облысение прически. Соответствующий комментарий публикует издание The Sun.

В первую очередь эксперт посоветовал присмотреться к длинным стрижкам с акцентом на мягкие слои, поскольку они прибавляют объем. Их можно укладывать в легкие волны или аккуратные локоны, уточнил Эндрю.

Кроме того, специалист рекомендовал не прибегать в окрашиваниях к темным оттенкам, а обратить внимание на светлые, в частности на серые. «Причина этого в том, что темные тона значительно контрастируют с цветом лица. Из-за этого волосы выглядят тонкими и ломкими. Во многих случаях седина может не только выглядеть эффектно, но и отвлекать от данной проблемы, поскольку она имеет немного другую текстуру и с ней легче создать объем», — пояснил он.

В заключение собеседник портала раскрыл некоторые правила домашнего ухода за редеющими волосами. Он предложил отказаться от кондиционеров с питательными компонентами и не забывать о нанесении разглаживающей сыворотки после сушки феном.

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      Мария Винар
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