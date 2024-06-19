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18:03, 19 июня 2024Путешествия

Пассажир самолета нашел способ избежать переплаты за багаж и рассмешил попутчиков

Daily Mail: пассажир Ryanair надел на себя пять слоев одежды и попал на видео

Пассажир самолета Ryanair нашел способ избежать переплаты за багаж и рассмешил попутчиков и сотрудников авиакомпании. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

На записи видно, как мужчина достает из сумки шорты и надевает их поверх других. В то же время на нем уже есть несколько слоев верхней одежды. При этом за кадром слышно, как смеется снимавший происходящее попутчик.

Позже герой ролика рассказал, что не хотел переплачивать за перевес ручной клади, поскольку потратился на отпуск на курорте Лансароте, Испания.

Ранее агрессивный пассажир самолета Etihad Airways устроил драку в аэропорту из-за перевеса багажа и попал на видео. Он набросился на сотрудников воздушной гавани и ударил одного из них головой.

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      Марк Успенский
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