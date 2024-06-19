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07:32, 19 июня 2024Из жизни

Переспавшая с 500 мужчинами порномодель вспомнила странную просьбу подписчика

Annie Knight

Annie Knight. Фото: @ANNIEKKNIGHT

Порномодель из Австралии, которую называют самой сексуально активной женщиной в стране, вспомнила странную просьбу одного из платных подписчиков. Об этом сообщает Fashion Journal.

26-летняя Энни Найт прославилась признанием, что переспала с 500 мужчинами в 2023-2024 годах. Репортер издания попросил ее рассказать о самом странном запросе от клиентов. Девушка вспомнила одного подписчика, который даже не просил ее раздеться.

«Наверное, самая удивительная просьба заключалась в том, чтобы обуться в сапожки на каблуках (при этом быть полностью одетой), положить телефон на пол, ронять на пол чипсы и топтать их. При этом надо было говорить подписчику, что он очень плохо себя вел, и изображать его маму», — рассказала Найт.

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В интервью изданию она также призналась, что очень боялась заводить страницу на OnlyFans и заниматься откровенными съемками. Перед этим она работала в маркетинге и получала около 60 тысяч австралийских долларов в год (3,4 миллиона рублей), однако этих денег ей хватало впритык. Девушка решилась на подработку, но очень переживала, что ее страницу найдут и она лишится постоянного заработка. Однако вскоре доходы от порно превысили заработок в офисе.

Ранее Найт рассказала, как устроила групповое свидание. Она пригласила сразу шесть мужчин, которые не знали друг о друге.

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      Никита Савин
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