Платное немецкое телевидение извинилось перед Украиной из-за инцидента с картой

Bild: Magenta TV показал карту, где Крым не был обозначен частью Украины

Платное немецкое телевидение Magenta TV, транслирующее футбольные матчи Евро-2024, продемонстрировало карту Европы, на которой Крым не был выделен как часть Украины. Об этом сообщает Bild.

Стриминговый сервис показывал посвященную предстоящей игре программу, в которой участвовали ведущий Иоганн Кернер и эксперт, в прошлом выдающийся футболист Михаэль Баллак. Перед ними была представлена карта Европы, на которой были выделены участники турнира. Украина на карте была окрашена в цвета своего флага без территории Крыма, который был отмечен белым. Данным цветом оказались выделены все государства, не принимающие участие в Евро-2024.

«Небольшая заметка для себя, которая очень для нас важна: в преддверии этой игры мы допустили грубую ошибку. Мы показали неверное изображение Европы, на котором Крым не был обозначен частью Украины. Нам очень жаль и мы бы хотели принести извинения», — прокомментировал инцидент Кернер.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймс» опубликовал карту России и нарвался на критику. В комментариях подписчики выразили недовольство тем фактом, что Крым указан в составе России. Пользователи упрекнули команду в игнорировании их слов и потребовали изменить иллюстрацию.