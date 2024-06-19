Под Москвой мальчику из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку

В Щелково мальчику из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку

В подмосковном горокруге Щелково мальчику в детском лагере из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, 14-летний школьник в минувшие выходные находился в лагере «Счастливые лица». По словам матери, он отдыхал там уже третье лето. До этого никаких проблем у него в учреждении не возникало.

Перед дискотекой ребята из лагеря вручили мальчику сверток с запиской, назвав это «подарком от тайного друга». В подарочной упаковке была игрушка в виде свиньи, а в записке содержался текст про Украину, генетику ящериц и змей. Мальчик сразу отравил фотографии странного презента родителям.

«Я сразу сказала ему, чтобы он собирался и позвонила руководителю лагерю. Когда я к ней обратилась, она сразу спросила: вы прибыли с Украины? Получив отрицательный ответ, она сказала, что это "просто шутка и все в порядке"», — пояснила мать ребенка.

Родительница написала заявления в отдел по борьбе с экстремизмом, полицию и прокуратуру. Она потребовала разобраться в ситуации, найти авторов записки. За 13 дней пребывания ребенка в лагере женщина заплатила свыше 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина донесла на мужчину, который слушал музыку на немецком языке.