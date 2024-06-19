Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 19 июня 2024Россия

Под Москвой мальчику из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку

В Щелково мальчику из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку

Фото: Mediamodifier / Unsplash

В подмосковном горокруге Щелково мальчику в детском лагере из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как выяснило издание, 14-летний школьник в минувшие выходные находился в лагере «Счастливые лица». По словам матери, он отдыхал там уже третье лето. До этого никаких проблем у него в учреждении не возникало.

Перед дискотекой ребята из лагеря вручили мальчику сверток с запиской, назвав это «подарком от тайного друга». В подарочной упаковке была игрушка в виде свиньи, а в записке содержался текст про Украину, генетику ящериц и змей. Мальчик сразу отравил фотографии странного презента родителям.

«Я сразу сказала ему, чтобы он собирался и позвонила руководителю лагерю. Когда я к ней обратилась, она сразу спросила: вы прибыли с Украины? Получив отрицательный ответ, она сказала, что это "просто шутка и все в порядке"», — пояснила мать ребенка.

Родительница написала заявления в отдел по борьбе с экстремизмом, полицию и прокуратуру. Она потребовала разобраться в ситуации, найти авторов записки. За 13 дней пребывания ребенка в лагере женщина заплатила свыше 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина донесла на мужчину, который слушал музыку на немецком языке.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошные подарки. Что получил лидер Северной Кореи и что подарил в ответ?

      Тело купавшегося в море в шторм россиянина вынесло на берег спустя четыре дня

      США расширили полномочия Украины по использованию американского оружия против России

      Для Apple создали аккумулятор с рекордной плотностью энергии

      Раненному на СВО военному пришлось добиваться госпитализации

      Стало известно о введении санкций ЕС против Полины Гагариной

      ВСУ атаковали Белгород

      В МИД прокомментировали планы Армении купить французские САУ

      В России выявили схему производства сыров по поддельным документам

      Под Москвой мальчику из-за украинской фамилии подкинули бумажную свинью и записку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше