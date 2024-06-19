Российские атомные подлодки провели пуски крылатых ракет в Баренцевом море

Атомные подлодки ВМФ РФ провели в Баренцевом море пуски крылатых ракет

Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» проекта 885 и «Орел» проекта 949А Северного флота выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и «Гранит». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что ракетная стрельба по морской цели в Баренцевом море выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота. Мишенная позиция имитировала отряд десантных кораблей условного противника. Мишень была успешно поражена на удалении около 170 километров.

Ранее стало известно, что за последние годы заработная плата моряка-подводника ВМФ России увеличилась. На сегодняшний день может достигать 400 тысяч рублей в месяц у командира атомной подлодки (АПЛ).

