Полицейский снялся в порноролике во время дежурства и попал за решетку

Полицейский из США, который снялся в порноролике, оказался за решеткой. Об этом сообщает CBS News.

В четверг, 13 июня, 33-летний Шон Херман, бывший полицейский из города Нэшвилл, был арестован за съемки порновидео для платформы OnlyFans во время дежурства. Его задержали в его собственном доме после предъявления обвинений в неправомерных действиях при исполнении должностных обязанностей. Судья уголовного суда установил залог в размере 3000 долларов, который был уплачен. Через день после ареста Хермана отпустили на свободу до предстоящего судебного заседания.

Скандал из-за порноролика, в котором снялся Херман, разгорелся еще в начале мая. Хермана идентифицировали благодаря заметной нашивке MNPD — департамента полиции Нэшвилла. Мужчину сразу уволили. После его увольнения полиция продолжила расследование.

Видео было снято от лица пассажира на переднем сиденье автомобиля, за рулем которого сидит женщина. На кадрах полицейский останавливает эту машину за превышение скорости. Он представляется офицером Джонсоном и просит женщину предъявить документы. Она показывает ему голую грудь, после чего они занимаются сексом.

Ранее сообщалось, что сотрудника коррекционной школы из Лондона отстранили от работы за съемки в эротической комедии. Он отвечал за безопасность организации школьного питания, но потерял доверие начальства.