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04:59, 19 июня 2024Из жизни

Полицейский снялся в порноролике во время дежурства и попал за решетку

Фото: Nashville Police Department

Полицейский из США, который снялся в порноролике, оказался за решеткой. Об этом сообщает CBS News.

В четверг, 13 июня, 33-летний Шон Херман, бывший полицейский из города Нэшвилл, был арестован за съемки порновидео для платформы OnlyFans во время дежурства. Его задержали в его собственном доме после предъявления обвинений в неправомерных действиях при исполнении должностных обязанностей. Судья уголовного суда установил залог в размере 3000 долларов, который был уплачен. Через день после ареста Хермана отпустили на свободу до предстоящего судебного заседания.

Скандал из-за порноролика, в котором снялся Херман, разгорелся еще в начале мая. Хермана идентифицировали благодаря заметной нашивке MNPD — департамента полиции Нэшвилла. Мужчину сразу уволили. После его увольнения полиция продолжила расследование.

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Видео было снято от лица пассажира на переднем сиденье автомобиля, за рулем которого сидит женщина. На кадрах полицейский останавливает эту машину за превышение скорости. Он представляется офицером Джонсоном и просит женщину предъявить документы. Она показывает ему голую грудь, после чего они занимаются сексом.

Ранее сообщалось, что сотрудника коррекционной школы из Лондона отстранили от работы за съемки в эротической комедии. Он отвечал за безопасность организации школьного питания, но потерял доверие начальства.

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      Алиса Дмитриева
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