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17:22, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер-иноагент заявил о силе российского паспорта

Блогер Варламов заявил, что путешествует по миру с российским паспортом

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) , уехавший из России, рассказал, что путешествует по миру с российским паспортом. Об этом он высказался в интервью для YouTube-канала Forbes Kazakhstan.

По его словам, после отъезда из России он регулярно менял российский паспорт в ведомствах за границей, когда это было необходимо. Варламов объяснил, что на подобное действие нет ограничений, если в России гражданин не проходит фигурантом уголовного дела или не объявлен в розыск.

«Российский паспорт — он в целом очень сильный», — оценил потенциал российского документа за границей Варламов. Он также подчеркнул, что это не изменилось и после начала спецоперации на Украине.

Ранее блогер получил серьезную травму руки и пожаловался на стоимость лечения в Европе. Он рассказал, что за первичный осмотр он заплатил 500 евро (около 48 тысяч рублей), а за операцию — 20 тысяч евро (около 1,9 миллиона рублей).

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