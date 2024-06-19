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01:01, 19 июня 2024Мир

Путин и Ким Чен Ын поделились друг с другом «сокровенными мыслями»

Путин и Ким Чен Ын обсудили развитие отношений Росси и КНДР по пути из аэропорта

Фото: KCNA / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями» по дороге из аэропорта Пхеньяна. Подробности беседы глав государств привело агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что Путин и Ким Чен Ын обсудили развитие отношений между Россией и Северной Кореей «в соответствии с общими стремлениями и волей народов обеих стран».

Глава России прибыл в КНДР вечером 18 июня. Ким Чен Ын лично встретил Путина, почти дойдя до машины кортежа, они приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.

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      Марина Совина
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