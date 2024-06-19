Путин и Ким Чен Ын поделились друг с другом «сокровенными мыслями»

Путин и Ким Чен Ын обсудили развитие отношений Росси и КНДР по пути из аэропорта

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями» по дороге из аэропорта Пхеньяна. Подробности беседы глав государств привело агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что Путин и Ким Чен Ын обсудили развитие отношений между Россией и Северной Кореей «в соответствии с общими стремлениями и волей народов обеих стран».

Глава России прибыл в КНДР вечером 18 июня. Ким Чен Ын лично встретил Путина, почти дойдя до машины кортежа, они приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.