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14:39, 19 июня 2024Мир

Путин возложил венок к монументу в память о воинах Советской армии в КНДР

Путин и Ким Чен Ын возложили венок к монументу в память о воинах Советской армии

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын возложили венок к монументу «Освобождение» в память о воинах Советской армии. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Церемония завершилась минутой молчания и прохождением роты почетного караула торжественным маршем», — сообщили в Кремле.

Ранее северокорейский лидер устроил по случаю официального визита президента России масштабный парад с участием рот почетного караула и тысяч корейцев в цветах российского триколора. В начале парада торжественным маршем прошли военные почетного караула Корейской народной армии, по роте от Сухопутных войск, ВВС и ВМС.

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      Семен Александров
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