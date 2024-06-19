Стал известен рейтинг лучших поликлиник Москвы

Вице-мэр Ракова рассказала о результатах рейтинга взрослых поликлиник Москвы

В Москве опубликовали обновленный рейтинг взрослых городских поликлиник. Топ составили на основе опроса, который столичные пациенты проходили после посещения медучреждений. Поликлиники оценивали по шести основным критериям. Как рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, рейтинг возглавил филиал № 1 городской поликлиники № 220.

По словам Раковой, шесть критериев, по которым пациенты от 1 до 10 оценивали медучреждения, — это профессионализм, доброжелательность, командная работа, доверие, пациентоориентированность и уважение. Все эти критерии входят в новый московский стандарт здравоохранения.

Нам было очень важно получить обратную связь от москвичей. Мы еще раз убедились в том, что они активно следят за преобразованиями в жизни города, так как многие жители столицы приняли участие в инициативе. Непосредственно их мнения и впечатления легли в основу обновленного рейтинга, который возглавил филиал №1 городской поликлиники №220. Подобные исследования дают дополнительную мотивацию для развития медицинским организациям, позволяют в динамике проследить, как совершенствуется система оказания медпомощи, и, что немаловажно, открывают еще одну возможность для ведения прямого диалога с пациентами Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Второе место занял филиал № 8 консультативно-диагностической поликлиники № 121, третье — филиал № 3 городской поликлиники № 220.

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, рейтинг регулярно обновляется, а его актуальные результаты размещают на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Каждый, кто посетил поликлинику хотя бы один раз в году, мог получить доступ к опросу, перейдя по ссылке, пришедшей на электронную почту. Вопросы анкеты были составлены так, чтобы жители могли по 10-балльной шкале оценить каждый отдельный аспект — от доброжелательности до уровня доверия к медицинским специалистам.

В рамках проекта горожане могут узнать как общий балл, так и оценку по каждому конкретному критерию. Это может помочь им при выборе поликлиники, в которой они хотели бы наблюдаться. В свою очередь, медицинские организации могут применить полученные данные для точечных изменений в своей работе.

Как отметили в Соцкомплексе, новый стандарт московских поликлиник учитывает все аспекты оказания первичной медицинской помощи, в том числе создание комфортных условий для пациентов и врачей, повышение доступности специалистов, расширение возможностей для диагностики и профилактики заболеваний, а также внедрение цифровых технологий.