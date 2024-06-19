Росфинмониторинг внес «Грузинский национальный легион» в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес «Грузинский национальный легион» в список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион» в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте федерального органа.

Деятельность подразделения запрещена на территории России.

Ранее Южный окружной военный суд признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией. Подразделение создали в 2014 году под руководством украинской военной разведки. Сейчас члены запрещенной организации принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и причастны к организации терактов в России.