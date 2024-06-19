Россиянин придумал необычный способ уберечь здание от сноса

В Екатеринбурге недострой переименовали в «Путин центр», чтобы спасти от сноса

В Екатеринбурге недостроенное здание переименовали в «Путин центр», чтобы помешать его сносу. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание 66.ru.

Рядом со зданием на Октябрьской площади, которое почти 20 лет никак не использовалось, строят жилой комплекс. Застройщик счел, что оно опасно и может рухнуть в любой момент, и подал на его владельца, предпринимателя и бывшего депутата Олега Хабибуллина, в суд. В результате бизнесмен придумал необычный способ уберечь постройку от демонтажа и решил открыть в ней музей президента России Владимира Путина, а также музей, посвященный специальной военной операции.

«Почему в стране, которая возродилась и живет благодаря нынешнему президенту, нет места, куда бы могли прийти не только туристы и иностранцы, а главное — молодежь, и увидеть на интерактивном табло историю страны за последние 30 лет? Здесь будут не только информационные стенды, но и исторические предметы и артефакты. Весь проект мы назвали "Путин центр", и на него не будет потрачено ни рубля бюджетных средств», — заверил Хабибуллин.

Журналисты предполагают, что «Путин центр» и «Музей СВО» должны стать «оберегом» для принадлежащего ему недостроя. Однако если судебная экспертиза подтвердит, что здание находится в аварийном состоянии, его потребуется снести.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге без разрешения властей снесли пристрой двухсотлетней усадьбы.