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12:33, 19 июня 2024Из жизни

Рыбаки установили два новых рекорда за один день

В США рыбаки установили два новых рекорда штата Северная Каролина в один день

Фото: Andre Lafuente / Unsplash

В США два рыбака в один день установили два новых рекорда штата Северная Каролина. Об этом сообщает Coastal Review.

Оба достижения, которые теперь признаны официально, были установлены 3 мая. Сначала Кристофер Хайч из Южной Каролины выловил в соседнем штате желторотого групера весом 10,4 килограмма. Этот рекорд стал первым зарегистрированным в Северной Каролине. При этом мировой рекорд по ловле желторотого групера составляет 11,2 килограмма.

Позже в тот же день удача улыбнулась Джошуа Пендлтону из города Саутпорт. Мужчина выловил обыкновенную ронку весом три килограмма. Предыдущая рекордная ронка была выловлена в Северной Каролине в 2023 году и весила чуть более двух килограммов.

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      Никита Савин
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