Рыбаки установили два новых рекорда за один день

В США рыбаки установили два новых рекорда штата Северная Каролина в один день

В США два рыбака в один день установили два новых рекорда штата Северная Каролина. Об этом сообщает Coastal Review.

Оба достижения, которые теперь признаны официально, были установлены 3 мая. Сначала Кристофер Хайч из Южной Каролины выловил в соседнем штате желторотого групера весом 10,4 килограмма. Этот рекорд стал первым зарегистрированным в Северной Каролине. При этом мировой рекорд по ловле желторотого групера составляет 11,2 килограмма.

Позже в тот же день удача улыбнулась Джошуа Пендлтону из города Саутпорт. Мужчина выловил обыкновенную ронку весом три килограмма. Предыдущая рекордная ронка была выловлена в Северной Каролине в 2023 году и весила чуть более двух килограммов.

Ранее сообщалось, что в США 21-летняя жительница штата Джорджия поймала большого каранкса весом 15,2 килограмма и установила новый рекорд среди женщин. Девушка поймала огромную рыбу на острове Камберленд в Атлантическом океане.