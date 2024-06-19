Самку кальмара с гигантскими яйцами в щупальцах сняли на видео

Самка кальмара несла в щупальцах гигантские икринки и попала на видео

Самку кальмара, несущую гигантские яйца в щупальцах в водах Мексики, сняли на видео с помощью дистанционно управляемого аппарата. Об этом пишет Live Science.

Во время экспедиции в Калифорнийский залив в 2015 году океанографическому центру MBARI удалось обнаружить женскую особь кальмара с приблизительно 40 икринками. Она попала на видео, плавая на глубине 2,6 метра. MBARI опубликовал ролик на своем YouTube-канале в июне 2024 года.

Эксперты отметили нетипично большой размер яиц в щупальцах самки: они в два раза больше икринок других известных глубоководных кальмаров. Самка необычна и тем, что вынашивает яйца. Обычно кальмары оставляют икру на дне моря или отправляют ее дрейфовать по воде, опутав специальной слизью. Ученые предположили, что ношение яиц с собой обеспечивает их безопасность и является наиболее подходящей репродуктивной стратегией для этого вида кальмаров, ранее не известного науке.

Морской биолог Хенк-Ян Ховинг в статье для журнала Ecology, посвященной обнаруженной женской особи, отметил, что самкам кальмара трудно вынашивать потомство. Чаще всего после вылупления детенышей они живут совсем недолго, поскольку не едят с момента появления икринок до их созревания.

Ранее сообщалось, что в российском океанариуме вылупился кошачий акуленок. В феврале местная кошачья акула отложила два яйца, поэтому теперь сотрудники океанариума ждут появления на свет второго детеныша.

