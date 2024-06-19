Швейцария отказалась объяснять пропажу подписи Руанды под коммюнике по Украине

МИД Швейцарии не объяснил причину исчезновения подписи Руанды под коммюнике

МИД Швейцарии не объяснил причину пропажи подписи Руанды под коммюнике по итогам мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке и отказался комментировать этот факт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением [подписи] Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — заявил журналистам пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее в МИД Швейцарии объяснили процедуру присоединения стран к коммюнике по итогам саммита мира по Украине после данных об отзыве подписей Ирака и Иордании. Дипломаты пояснили, что коммюнике является «живым документом», который страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине. Кроме того, у государств есть право отказаться подписывать соглашение.

Руанда значилась среди подписантов 16 июня, в день завершения мероприятия, однако в обновленном документе от 17 июня она отсутствует.