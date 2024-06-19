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17:19, 19 июня 2024Мир

Швейцария отказалась объяснять пропажу подписи Руанды под коммюнике по Украине

МИД Швейцарии не объяснил причину исчезновения подписи Руанды под коммюнике

Фото: Urs Fluerer / Pool / Reuters

МИД Швейцарии не объяснил причину пропажи подписи Руанды под коммюнике по итогам мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке и отказался комментировать этот факт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением [подписи] Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — заявил журналистам пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее в МИД Швейцарии объяснили процедуру присоединения стран к коммюнике по итогам саммита мира по Украине после данных об отзыве подписей Ирака и Иордании. Дипломаты пояснили, что коммюнике является «живым документом», который страны могут поддержать в любой момент. Это право есть и у тех государств, которые не участвовали в мирном саммите по Украине. Кроме того, у государств есть право отказаться подписывать соглашение.

Руанда значилась среди подписантов 16 июня, в день завершения мероприятия, однако в обновленном документе от 17 июня она отсутствует.

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      Виктория Кондратьева
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