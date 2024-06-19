Швейцария уточнила количество подписантов коммюнике мирного саммита по Украине

Швейцария: Ирак, Иордания и Руанда вышли из коммюнике мирного саммита по Украине

Ирак, Иордания и Руанда вышли из итогового коммюнике мирного саммита по Украине, проходившего в Бюргенштоке. Об этом со ссылкой на источник в МИД Швейцарии сообщает РБК.

«В списке подписантов было 84 страны и организации, однако из документа вышли Ирак и Иордания, а позднее Руанда», — сообщает издание в Telegram.

При этом на 19 июня к документу присоединились Константинопольский патриархат, Антигуа и Барбуда, а также Организация американских государств, указал представитель ведомства в комментарии РБК.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что письменной версии коммюнике по итогам саммита не существует, так как документ является «живым списком», который государства могут подписать в любое время.