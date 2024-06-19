Система ПВО сработала над российским регионом

Система противовоздушной обороны сработала над Курской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Какой именно объект уничтожила система ПВО, Смирнов не уточнил. Чиновник призвал жителей российского региона не приближаться к обломкам ракет и беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что жителям Курской области следует сообщить по телефону 112.

В случае ракетной опасности власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области жилой дом полностью сгорел после взрыва, возникшего в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.