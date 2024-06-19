Критик Соседов сравнил Бузову с вертухайкой на зоне и запретил ей петь

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певицу Ольгу Бузову и запретил ей петь. Его слова приводит NEWS.ru.

Соседов сравнил современных поп-исполнительниц с «вертухайками на зоне». Он заявил, что Бузовой нечего дать слушателю и ей в принципе не стоит выходить на сцену. «И многие другие, не только она, она просто как пример. Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, как кликухи», — высказался критик.

Соседов назвал главной проблемой отечественной эстрады отсутствие вкуса и непрофессионализм артистов. «Вот о чем надо говорить, а не о дресс-коде. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности», — заключил он.

Ранее между Бузовой и исполнителем Николаем Басковым произошел конфликт, связанный с одеждой артистки. 14 июня на премии «Муз-ТВ» Басков, работавший на ней ведущим, пошутил над Бузовой, намекнув на выступление певицы 1 июня в Уфе в откровенном наряде. Он с иронией отметил, что впервые увидел Бузову полностью одетой. Певица на это ответила, что в России осталось мало хороших ведущих.