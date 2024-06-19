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04:56, 19 июня 2024Мир

США одобрили продажу ракет и беспилотников Тайваню

Госдеп США одобрил продажу Тайваню ракет на сумму 60 миллионов долларов

Фото: Ann Wang / Reuters

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню ракет на сумму около 60 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о системах Switchblade-300 и сопутствующем оборудовании. Помимо этого, ведомство также согласовало продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов.

До этого Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Продажа оборудования и запчастей предполагается двумя частями — объемом 220 и 80 миллионов долларов соответственно.

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      Марина Совина
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