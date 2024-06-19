США одобрили продажу ракет и беспилотников Тайваню

Госдеп США одобрил продажу Тайваню ракет на сумму 60 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню ракет на сумму около 60 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о системах Switchblade-300 и сопутствующем оборудовании. Помимо этого, ведомство также согласовало продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов.

До этого Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Продажа оборудования и запчастей предполагается двумя частями — объемом 220 и 80 миллионов долларов соответственно.