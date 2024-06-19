Уехавший из России блогер описал ситуацию со свободой в Европе анекдотом про СССР

Блогер Варламов заявил, что в Европе нет свободы

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) высказался об отсутствии свободы в Европе. Ситуацию, сложившуюся в Западных странах, он описал известным анекдотом в разговоре YouTube-каналом Forbes Kazakhstan.

Варламов заявил, что разговоры о свободе в Европе напомнили ему анекдот о свободе слова в СССР, главными действующими лицами которого стали президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев.

«Рейган говорит: "Слушайте, у вас тут в Советском Союзе совсем нет свободы, что это такое? Вот у нас — свобода самовыражения. Любой человек может прийти к Белому дому и сказать, что Рейган — дурак. И ничего ему за это не будет. На что Горбачев ему отвечает: "Слушайте, да у нас то же самое: любой человек может прийти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак. И ему тоже за это ничего не будет"», — рассказал Варламов.

Блогер пояснил, что подобную ситуацию можно наблюдать и в Европе. «Есть темы, на которые ты можешь рассуждать и чувствовать себя свободно. А есть темы, с которыми ты очень быстро приедешь и уедешь», — отметил он. Варламов подчеркнул, что столкнулся в Европе со штрафными санкциями из-за российского паспорта. В частности, ему заблокировали банковские счета. Также он лишился доступа к зарубежным приложениям.

Ранее Варламов раскритиковал Индонезию, популярную у россиян. Он назвал ее тонущей помойкой и пожаловался на большое количество дурно пахнущих отходов.

