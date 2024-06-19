Украинский дрон сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Попытка атаковать российскую территорию была пресечена около 11:40 мск. Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

По данным Минобороны, уничтоженный БПЛА относился к классу беспилотников самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния на пути к цели.

За утро 19 июня власти Белгородской области трижды объявляли ракетную опасность. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о нескольких воздушных целях, уничтоженных на подлете к области. О каких именно объектах идет речь, губернатор не уточнил.