В Дагестане сняли судимость с расправившегося с бывшей женой экс-полицейского

В Дагестане сняли судимость с экс-полицейского Велагаева, убившего бывшую жену

Верховный суд Дагестана снял судимость с бывшего сотрудника МВД Тагира Велагаева, расправившегося с экс-супругой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Верховный суд согласился с решением Советского районного суда Махачкалы. Велагаев останется на свободе, но должен выплатить полтора миллиона компенсации.

По версии следствия, 5 февраля 2019 года бывший полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к женщине. Между ними возник конфликт, в результате которого осужденный нанес бывшей жене четыре удара рукоятью травматического пистолета по голове, а после удушил.

Через 12 дней в полицию обратились соседи пострадавшей, которые почувствовали специфический запах из ее квартиры. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили завернутую в ковер женщину без признаков жизни. После задержания Велагаев начал активно сотрудничать со следствием. Он сознался, что забрал ключи и телефон жертвы, которые затем выбросил по дороге.

Сын убитой сообщил, что причиной развода между супругами стало создание бывшим полицейским семьи с другой женщиной. Несмотря на развод, мужчина продолжал преследовать бывшую жену, вынудив ее сменить место проживания. Женщина неоднократно меняла телефонные номера, но бывший муж всякий раз находил способ с ней связаться.

Сначала Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), но позже оно было переквалифицировано на статью 107 УК РФ («Убийство в состоянии аффекта»). Суд пришел к выводу, что в момент убийства подсудимый находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. В итоге с мужчины сняли ответственность из-за истечения срока давности, но родственники женщины подали апелляцию.