В Китае оценили визит Путина в Северную Корею

Global Times: визит Путина в Пхеньян выведет отношения РФ и КНДР на новую высоту

Сотрудничество России и Северной Кореи является рациональным выбором на фоне давления Запада на оба государства, считают китайские эксперты. Они оценили визит президента России Владимира Путина в КНДР в разговоре с изданием Global Times.

Ван Цзюньшэн, научный сотрудник, занимающийся исследованиями Восточной Азии в Китайской академии социальных наук в Пекине, предположил, что визит российского лидера «наверняка выведет российско-северокорейские отношения на новую высоту».

В условиях расширения Североатлантического альянса в Европе и конфликта на Украине, а также на фоне существования альянсов под руководством США в Северо-Восточной Азии, нацеленных на КНДР, более глубокое сотрудничество между РФ и Северной Кореей не является сюрпризом, утверждает эксперт.

Научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн назвал рациональным сотрудничество двух стран. «Любое существенное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может заставить США забеспокоиться или даже испугаться», — объяснил он.

Как указал Цуй Хэн, ставка Штатов на ослабление и изоляцию Москвы и Пхеньяна оказалась неудачной. Напротив, они сплотились и стали более могущественными, чем раньше, заключил он.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что следующая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет в Москве. Об этом он заявил перед началом переговоров.