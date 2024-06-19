В МАГАТЭ оценили последствия санкций против «Росатома»

Гросси: санкции против «Росатома» будут иметь негативные последствия

Санкции против «Росатома» будут иметь негативные последствия. Так возможные ограничения против российской корпорации оценил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, «Росатом» имеет значительное присутствие во многих странах мира, поэтому возможные санкции против него могут повредить ядерной безопасности.

«Они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах. Как вы знаете, они являются, нравится вам это или нет, поставщиком ядерных реакторов номер один в мире», — пояснил Гросси.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс пообещала продолжить применять санкций в отношении госкорпорации «Росатом» и ее руководства. По ее словам, власти могут «продолжать этим заниматься и будут этим заниматься».

При этом, как отмечают в МАГАТЭ, несмотря на ограничения, Россия увеличила свое присутствие на мировом рынке обогащения урана. Сейчас многие компании на Западе зависят от российских поставок урана или ядерного топлива. В случае решения снизить свою зависимость от ядерного сектора России, Европа потеряет миллиарды евро, и эта мера поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах.