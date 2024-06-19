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16:22, 19 июня 2024Мир

В МИД России описали ситуацию в мире цитатой Высоцкого

Замглавы МИД России Рябков описал ситуацию в мире цитатой из песни Высоцкого
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков описал текущую ситуацию в мире цитатой из песни советского поэта и исполнителя Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны. Игра». Слова Рябкова передает РИА Новости.

Замглавы МИД напомнил о презентации трехмерной игры в шахматы, прошедшей в рамках БРИКС. По словам Рябкова, игра представляет собой «нечто запредельно трудно воспринимаемое». Дипломат добавил, что трехмерные шахматы и ситуацию на мировой арене трудно сопоставить, «но то, что джокеров хватает — это факт».

«"Королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет" — вот это о нынешней международной ситуации. Но мы будем с юмором к ней относиться и стараться, чтобы не было срывов ни в какие пропасти», — отметил Рябков, процитировав песню Высоцкого.

Таким образом Рябков ответил на просьбу описать положение на мировой «шахматной доске». Замглавы МИД добавил, что иногда играет в шахматы с внуком, который его обыгрывает.

Ранее Рябков заявил, что сотрудничество России и КНДР не нарушает международное право и полностью в него укладывается.

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      Елизавета Мытарева
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