Рябков заявил о сотрудничестве с Северной Кореей в рамках международного права

Рябков: сотрудничество России и КНДР не нарушает международное право

Сотрудничество России и КНДР не нарушает международное право и полностью в него укладывается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы ничего не делаем во взаимодействии с Пхеньяном, что не укладывалось бы в нормы международного права. По большому счету договоры такого рода — это классика жанра», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что между двумя странами четко прописаны параметры взаимной помощи, однако они могут быть неверно истолкованы Западом в своих ситуациях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц соглашения.