В Москве подросток ударил полицейского в глаз и прыгнул в реку

В Москве завели дело на 15-летнего юношу, ударившего полицейского кулаком в глаз

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, напавшего на полицейского. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника издания, все произошло во вторник, 18 июня, на Фрунзенской набережной. Юноша в состоянии опьянения бегал голым по центру столицы, «прыгал по кустам» и оказал активное сопротивление прибывшим на место силовикам. Одного из них он ударил кулаком в глаз.

После этого несовершеннолетний перебежал дорогу и прыгнул в Москву-реку, откуда его оперативно выловили спасатели. Подростка доставили в центр наркологии, а затем госпитализировали в психиатрическую клинику и поместили под подписку о невыезде.

Ранее суд в Оренбургской области приступил в рассмотрению дела 21-летнего местного жителя, избившего полицейского дверью автомобиля. Ему вменяют часть 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.