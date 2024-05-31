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09:40, 31 мая 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин избил дверью автомобиля полицейского и попал под суд

Под Оренбургом будут судить юношу, избившего полицейского дверью автомобиля

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Оренбургской области суд рассмотрит дел 21-летнего местного жителя, избившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 6 мая пьяного обвиняемого, находящегося за рулем машины, остановил сотрудник полиции. Инспектор попросил молодого человека пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тогда россиянин избил сотрудника МВД дверью автомобиля, зажал его руку между стойкой машины и дверью, начал движение, пытаясь таким образом скрыться с места происшествия. Полицейскому пришлось бежать за набиравшим скорость авто до момента освобождения руки.

Правоохранителям все-таки удалось задержать нападавшего. Он признал вину и раскаялся. Дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ передано в суд.

Ранее стало известно, что на Алтае будут судить мужчину, ударившего головой в лицо участкового.

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      Екатерина Кашурникова
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