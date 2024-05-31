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09:20, 31 мая 2024Силовые структуры

Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

На Алтае будут судить мужчину, ударившего головой в лицо участкового

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Алтае суд рассмотрит дело 38-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 27 марта в селе Шебалино мужчина в больнице во время административного разбирательства из-за совершенного им правонарушения ударил участкового головой в лицо.

Нападавшего остановили и доставили в полицейский отдел для оформления протоколов о совершении административных правонарушений. Также против него возбудили дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Краснодаре следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пермского края, который выстрелил в полицейского во время проверки документов.

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      Екатерина Кашурникова
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