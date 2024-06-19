В партии Ле Пен заявили о трагических последствиях отправки французской армии на Украину

«Национальное объединение»: отправка войск Франции на Украину станет трагедии

Отправка французских войск на Украину станет большой ошибкой и приведет к трагедии. С таким заявлением в эфире телеканала BFMTV выступил лидер правой партии «Национальное объединение», которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, Жордан Барделла.

«Это может иметь трагичные последствия, и я не желаю, чтобы Франция была напрямую вовлечена в конфликт с ядерной державой, что создаст риск для мира на планете и стабильности нашей страны», — сказал он, добавив, что, как и большинство французов, выступает против отправки войск на Украину.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение Парижа отправить французских военнослужащих на Украину. Он также в очередной раз подтвердил приверженность Елисейского дворца помогать Киеву вооружениями.