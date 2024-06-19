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16:39, 19 июня 2024Мир

В Польше предложили заминировать границу с Россией

Экс-глава Минобороны Польши Блащак предложил заминировать границу с Россией

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», сообщает ТАСС.

«В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции», — сказал он.

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на границе с Белоруссией вступил в силу 13 июня, он будет действовать 90 дней. Причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией.

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      Семен Александров
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