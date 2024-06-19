В Польше предрекли сложные переговоры о вступлении Украины в ЕС

Польский министр Шлапка: переговоры о вступлении Украины в ЕС будут сложными

Польский министр по делам ЕС Адам Шлапка заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз будут сложными, так как есть спорные сферы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, на следующей неделе планируется провести межправительственную конференцию Украина — ЕС, где и начнутся переговоры. Он подчеркнул, что переговоры требуют сохранения государством реформ. «У Польши, Германии, Франции есть собственные интересы. Поэтому необходимо совместно находить наилучшие решения», — сказала глава ведомства.

В конце мая агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия блокирует начало переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу. По данным источников агентства, Еврокомиссия представила странам ЕС переговорные рамки для обсуждения с Киевом членства в объединении. Предложение было одобрено большинством государств, однако было заблокировано Венгрией.