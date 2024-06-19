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15:58, 19 июня 2024Россия

В России библиотеке пришлось извиняться за отказ устроить вечер Z-поэзии

В Петербурге руководству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге руководству Центральной библиотеки имени Паустовского пришлось извиняться за отказ устроить вечер Z-поэзии. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, руководство заставили оправдываться перед автором Романом Сорокиным. Последний в соцсетях рассказал, что ему в библиотеке не стали предоставлять площадку для презентации сборника стихов о специальной военной операции (СВО).

Его негодование разделили и участники патриотических сообществ, через день библиотека поменяла решение.

По информации «Фонтанки», Роман Сорокин родом из города Малая Вишера Новгородской области. С недавних пор он числится артистом Московского театра поэтов Влада Маленко. В 2024 году он выпустил сборник стихов «Переменчивая ясность», который сформировался по итогам поездок в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках.

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      Анна Щербакова
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