В России библиотеке пришлось извиняться за отказ устроить вечер Z-поэзии

В Петербурге руководству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом

В Санкт-Петербурге руководству Центральной библиотеки имени Паустовского пришлось извиняться за отказ устроить вечер Z-поэзии. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, руководство заставили оправдываться перед автором Романом Сорокиным. Последний в соцсетях рассказал, что ему в библиотеке не стали предоставлять площадку для презентации сборника стихов о специальной военной операции (СВО).

Его негодование разделили и участники патриотических сообществ, через день библиотека поменяла решение.

По информации «Фонтанки», Роман Сорокин родом из города Малая Вишера Новгородской области. С недавних пор он числится артистом Московского театра поэтов Влада Маленко. В 2024 году он выпустил сборник стихов «Переменчивая ясность», который сформировался по итогам поездок в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках.