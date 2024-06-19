В России детсад отказался выдать детей родителям до одного распоряжения властей

В Воронеже детсад отказался выдать родителям детей из-за воздушной тревоги

В Воронеже сотрудники детсада отказались выдать родителям детей до распоряжения властей об отмене воздушной тревоги. Об этом сообщает сетевое издание «Воронеж Онлайн».

Все произошло во время воздушной тревоги, которая продлилась более четырех часов — 16:57 по 21:09 мск. Пришедшие за детьми горожане увидели запертые ворота детсада. Около 19:00 к родителям вышли сотрудники учреждения и пояснили им, что «спасают детей» во время объявленной властями российского региона воздушной тревоги.

В городском управлении образования подтвердили позицию работников детсада. При этом там заявили, что родителям было предложено либо дождаться окончания тревоги в убежище вместе с детьми, либо забрать их «под свою ответственность».

Ранее обратный случай произошел в Белгороде — столице региона, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Там женщина во время объявленной властями ракетной опасности не пустила детей в укрытие. Действия россиянки зафиксировала камера видеонаблюдения.