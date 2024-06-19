В России решили использовать нейросети для анализа преступности в стране

Генпрокурор Краснов: нейросети используют для анализа преступности в стране

В России будут использовать нейросети для анализа состояния уровня преступности в стране. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, передает РИА Новости.

По его словам, внедрение технологий в работу прокуратуры, направленной на оценку и прогнозирование законности, является флагманским направлением. Во исполнение поручения президента России Владимира Путина о Национальной стратегии развития искусственного интеллекта генпрокурором утвержден среднесрочный план по введению функционала нейросетей в деятельность ведомства.

Краснов указал на широкие возможности использования нейросетей прокуратурой. В ведомственном университете уже начато обучение будущих специалистов и повышение квалификации действующих прокуроров.

7 июня генпрокурор сообщил, что в собственность России было возвращено свыше 100 предприятий общей стоимостью один триллион и 300 миллиардов рублей.