В России шесть машин сгорели дотла из-за подожженного ребенком пуха

В Чите шесть авто сгорели дотла из-за подожженного ребенком тополиного пуха

В Чите Забайкальского края шесть автомобилей сгорели дотла после того, как ребенок рядом с ними поджег пух. Об этом, публикуя видеозапись пожара, сообщает управление МВД по Забайкалью в Telegram-канале.

На кадрах виден горящий пух, уходящий под капот автомобилей, стоящих близко друг к другу на стоянке. Впоследствии резко вспыхивает одно из транспортных средств, затем огонь перекидывается на другие машины, и все заволакивает дымом.

Автомобили в Черновском районе загорелись 18 июня. Огонь распространился в гаражном боксе, который арендует автошкола. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Пух поджег 12-летний школьник — его уже опросили в присутствии родителей. В МВД сообщили о начатой после происшествия проверке.

В России за поджог тополиного пуха россиянам может грозить штраф от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом отдельной статьи за поджог пуха в законе нет, но поджог — это разведение открытого огня, что запрещено законом в общественных местах.