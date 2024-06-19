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11:51, 19 июня 2024Россия

Вольготную жизнь мигрантов в российском СИЗО сняли на видео

Опубликовано видео с вольготной жизнью мигрантов в российском СИЗО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Вольготную жизнь мигрантов в российском СИЗО сняли на видео. Снятый в одной из камер ролик опубликовал Telegram-канал «С.Ч. г. Москва».

На кадрах один из мужчин передает привет «всем порядочным пацанам». Также на видео можно разглядеть заставленный едой стол. Оба героя видео носят бороды. Судя по ролику, съемку ведет их сокамерник.

Telegram-канал «Мигранты — все как есть» уточняет, что на видео запечатлены граждане иностранных государств.

16 июня в СИЗО Ростова-на-Дону шестеро обвиняемых сумели выбраться из камеры и взяли заложников из числа сотрудников. Переговоры со злоумышленниками ни к чему не привели, после этого спецназ провел штурм. Позже выяснилось, что в камере, из которой вырвались обвиняемые, был флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), а также ножи и заточки. Помимо этого, на опубликованных кадрах видно, что террористы носили длинные волосы и бороды.

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      Алан Босиков
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