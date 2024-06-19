Володин назвал Россию самой свободной страной

Спикер Госдумы Володин: Россия является самой свободной страной

Россия является государством с наибольшей степенью свободы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фрагмент выступления спикера приводит РИА Новости.

В среду, 19 июня, проходит пленарное заседание нижней палаты российского парламента.

В качестве подтверждения своих слов Володин привел степень доступности альтернативной информации в России и западных странах. В то время как «у них все позакрывали», в России по-прежнему ведется вещание, в том числе с помощью социальных сетей, пояснил он.

Ранее Володин заявил о вырождении Запада из-за проводимой властями гендерной политики. Так спикер отреагировал на принятие в ряде западных государств законов, разрешающих юридическую смену пола без проведения медицинской операции.