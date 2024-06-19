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13:26, 19 июня 2024Россия

ВСУ атаковали Белгород

Губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в городе и районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ на территории одного частного домовладения посечена крыша гаража, еще в одном частном жилом доме повреждена кровля», — написал чиновник.

В Белгородском районе, продолжил он, обломок снаряда пробил кровлю частного жилого дома. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

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Утром 19 июня над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны — ликвидировано несколько воздушных целей на подлете к городу. После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны Украины в поселке Майский на территории одного дома оказалось повреждено остекление веранды.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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