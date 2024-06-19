Задержан бывший замминистра спорта российского региона

Экс-замминистра спорта Красноярского края задержали за мошенничество и растрату

Бывшего заместителя министра спорта Красноярского края задержали за мошенничество и растрату. Об этом сообщает Telegram-канал Krash Mash.

По данным канала, в 2020 году мужчина помог знакомому стать гендиректором «Платинум арена». Затем они стали заключать фиктивные договоры с «СК Вавилон» на обслуживание зданий. Однако никаких работ не проводилось, фигуранты просто забирали себе деньги. Так они присвоили себе 2,3 миллиона рублей.

Вскоре решится вопрос об аресте экс-замминистра спорта. Отмечается, что бывшего гендиректора «Платинум арены» также задержали.

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику центрального управления ФГУП «Ремонтно-строительное управление (РСУ) МВД» Александру Павлову за махинации при продаже автомобильной техники по заниженной стоимости.