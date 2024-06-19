Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:09, 19 июня 2024Силовые структуры

Задержан бывший замминистра спорта российского региона

Экс-замминистра спорта Красноярского края задержали за мошенничество и растрату

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшего заместителя министра спорта Красноярского края задержали за мошенничество и растрату. Об этом сообщает Telegram-канал Krash Mash.

По данным канала, в 2020 году мужчина помог знакомому стать гендиректором «Платинум арена». Затем они стали заключать фиктивные договоры с «СК Вавилон» на обслуживание зданий. Однако никаких работ не проводилось, фигуранты просто забирали себе деньги. Так они присвоили себе 2,3 миллиона рублей.

Вскоре решится вопрос об аресте экс-замминистра спорта. Отмечается, что бывшего гендиректора «Платинум арены» также задержали.

Ранее стало известно, что Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику центрального управления ФГУП «Ремонтно-строительное управление (РСУ) МВД» Александру Павлову за махинации при продаже автомобильной техники по заниженной стоимости.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Путина и Ким Чен Ына вызвала ажиотаж на Западе. Чем сотрудничество России и Северной Кореи пугает мир?

      В России раскрыли причину визита Путина в Якутию накануне поездки в КНДР

      Определен порядок компенсации трат банков на кредитные каникулы участников СВО

      Во время матча Евро-2024 грузинские болельщики оскорбили Путина

      В МИД России описали ситуацию в мире цитатой Высоцкого

      «Вкусно — и точка» временно убрала из меню блюдо с тунцом

      Россиянкам раскрыли простые способы подобрать летнюю обувь

      Самку кальмара с гигантскими яйцами в щупальцах сняли на видео

      В партии Ле Пен заявили о трагических последствиях отправки французской армии на Украину

      Приревновавшего возлюбленную к подростку и расправившегося с ним россиянина арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше