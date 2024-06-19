Захарова высказалась о решении стран G7 по активам России

Захарова: ряд стран G7 показали, что решение по активам РФ приняли другие страны

Ряд стран «Группы семи» (G7) показал Москве, что решение по передаче российских активов Украине приняли якобы другие страны — члены «семерки». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, сразу же, как в G7 было принято это решение, по различным каналам ряд стран группы пытался показать, что его приняли не они. «Это точно не мы, это другие члены "семерки" будут у вас отбирать, а к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер», — высказалась об их поведении Захарова.

12 июня страны «Группы семи» договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет использования замороженных российских активов. Инициатива о передаче исходила от Вашингтона.