Защита избившего россиянку американца Блэка заявила о намерении обжаловать приговор

Адвокат американского военного Блэка намерена обжаловать приговор

Защита американского военнослужащего Гордона Блэка намерена обжаловать приговор, который был вынесен Первомайским районным судом во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Ингу Кириченко.

«Будем обжаловать приговор», — цитирует слова Кириченко агентство.

Ранее суд признал его виновным в угрозе убийством его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей, приговорив к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.

Американца задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег в начале мая.

