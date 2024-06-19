Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:21, 19 июня 2024Силовые структуры

Защита избившего россиянку американца Блэка заявила о намерении обжаловать приговор

Адвокат американского военного Блэка намерена обжаловать приговор
Начало событий в новости Суд вынес приговор избившему россиянку американцу Блэку

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Защита американского военнослужащего Гордона Блэка намерена обжаловать приговор, который был вынесен Первомайским районным судом во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Ингу Кириченко.

«Будем обжаловать приговор», — цитирует слова Кириченко агентство.

Ранее суд признал его виновным в угрозе убийством его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей, приговорив к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. В зале адвокат просила оправдать военного по всем обвинениям. Блэк полностью поддержал эту позицию.

Американца задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег в начале мая.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии нашли дом захватчика из ростовского СИЗО. Кем оказались соседи террориста?

      Российские снайперы уничтожили живую силу ВСУ в зоне спецоперации

      Опубликовано видео встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне

      Защита избившего россиянку американца Блэка заявила о намерении обжаловать приговор

      В России жилой дом взорвался и сгорел после атаки ВСУ

      Следователи провели обыски по делу о нерентабельных шахтах

      Сексолог рассказал о проблемах в интимной жизни из-за лишнего веса

      В России призвали повысить штраф за один тип нарушения

      Церемония встречи Путина и Ким Чен Ына началась

      Илью Яшина выпустили из штрафного изолятора. Где сейчас находится бывший депутат?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше