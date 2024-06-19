Избитая американцем Блэком россиянка оценила полученный им приговор

Избитая американцем Блэком считает, что тюрьма его не исправит

Жительница Владивостока Александра Ващук, избитая американским военнослужащим Гордоном Блэком, считает, что тюрьма его не исправит. Об этом россиянка заявила «Газете.Ru».

По ее мнению, суд дал экс-возлюбленному большой срок, но это справедливый и гуманный приговор. Возможно апелляционная инстанция снизит наказание. Тем не менее Ващук полагает, что тюрьма никому никогда не помогала, а Блэк — буйный и неуправляемый. В колонии он, может быть, подтянет русский язык.

Ващук готова была примириться с ним, если бы он согласился принести ей извинения и выплатить компенсацию в размере одной тысячи долларов. Однако мужчина устроил клоунаду и обвинил ее во всем. «Я дала человеку последний шанс, он вытер об меня ноги, пускай получает», — сказал она.

Защита Блэка намерена обжаловать приговор.

Первомайский районный суд Владивостока признал его виновным в угрозе убийством его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей. Блэка приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Американца задержали во Владивостоке в начале мая.