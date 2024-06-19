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11:12, 19 июня 2024Силовые структуры

Избитая американцем Блэком россиянка оценила полученный им приговор

Избитая американцем Блэком считает, что тюрьма его не исправит
Начало событий в новости Защита избившего россиянку американца Блэка заявила о намерении обжаловать приговор

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Жительница Владивостока Александра Ващук, избитая американским военнослужащим Гордоном Блэком, считает, что тюрьма его не исправит. Об этом россиянка заявила «Газете.Ru».

По ее мнению, суд дал экс-возлюбленному большой срок, но это справедливый и гуманный приговор. Возможно апелляционная инстанция снизит наказание. Тем не менее Ващук полагает, что тюрьма никому никогда не помогала, а Блэк — буйный и неуправляемый. В колонии он, может быть, подтянет русский язык.

Ващук готова была примириться с ним, если бы он согласился принести ей извинения и выплатить компенсацию в размере одной тысячи долларов. Однако мужчина устроил клоунаду и обвинил ее во всем. «Я дала человеку последний шанс, он вытер об меня ноги, пускай получает», — сказал она.

Защита Блэка намерена обжаловать приговор.

Первомайский районный суд Владивостока признал его виновным в угрозе убийством его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей. Блэка приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Американца задержали во Владивостоке в начале мая.

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      Любовь Ширижик
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