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13:07, 19 июня 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

Модель Елена Перминова показала фигуру в коричневом купальнике

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала, поедая манго, в коричневом купальнике, включающем бюстгальтер на косточках и плавки с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с плоским животом.

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Образ она дополнила серьгами в виде цветов в тон наряду. Кроме того, знаменитость собрала волосы в низкий пучок.

Ранее жена российского миллиардера вышла в свет в прозрачном боди. Модель позировала на фоне ковров в прозрачном кружевном изделии черного цвета и юбки-макси с разрезом до бедра.

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      Екатерина Ештокина
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