Жена российского миллиардера вышла в свет в прозрачном боди

Модель Елена Перминова вышла в свет в прозрачном боди и юбке с разрезом до бедра

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова вышла в свет в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 37-летняя манекенщица предстала на фоне ковров в прозрачном кружевном боди черного цвета и юбки-макси с разрезом до бедра. Помимо этого, она надела туфли в тон наряду на невысоком каблуке. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивные серьги.

Кроме того, Перминова распустила длинные светлые волосы и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

Ранее в июне жена российского миллиардера показала внешность до и после похода к косметологу. Сначала знаменитость запечатлела лицо до преображения, продемонстрировав следы пигментации. Затем она сняла себя через 24 часа после посещения специалиста, отметив, что ее кожа стала более светлой и увлажненной.