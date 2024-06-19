Женщина поймала сбежавшую собаку на военной базе спустя полгода

В США избегавшая ловушки собака была поймана на военной базе спустя полгода

В штате Вирджиния, США, женщина воссоединилась со сбежавшей собакой спустя полгода после ее пропажи. Как пишет Fox News, пса долго не могли поймать, потому что он умело избегал все ловушки.

Саманта Паулино взяла собаку, брошенную на улицах Южной Кореи, в сентябре 2023 года. Она назвала ее Отэм и сразу заметила в питомце «желание быть независимым». К декабрю 2023 года собака привыкла к хозяйке и стала проявлять к ней ласку. 28 декабря Паулино гуляла с питомцем, когда его что-то напугало и он сорвался с поводка. Поймать сбежавшую Отэм тогда не удалось. Вернувшись домой, девушка распечатала листовки, написала в соответствующие службы и опубликовала пост о потерянной собаке в социальных сетях.

Какое-то время Паулино поступали сообщения об Отэм, но вскоре наступило затишье. «В тот момент я почти потеряла надежду», — призналась хозяйка собаки. Только в начале февраля с Паулино связалась девушка по имени Кэти, играющая в военном оркестре. Она рассказала отчаявшейся хозяйке, что Отэм поселилась на военной базе, расположенной недалеко от Арлингтонского национального кладбища в Вирджинии. Выяснилось, что военные решили, что Отэм кто-то выгнал из дома, и даже не думали, что ее могут искать.

Чтобы поймать питомца, Паулино обратилась к Лиге защиты животных Арлингтона. Команда организации подкармливала Отэм и наблюдала за ее поведением в течение нескольких месяцев, чтобы точно не упустить. Собака Паулино оказалась слишком умна для ловушек и не попадалась, хотя Лига перепробовала на собаке множество вариантов.

В конце концов Отэм удалось поймать 11 июня. Она провела ночь на попечении команды Лиги, а затем ее вернули хозяйке. Теперь ветеринары следят за тем, чтобы одичавшая собака привыкла к дому и не убежала снова.

Ранее сообщалось, что женщина из Франции потеряла собаку и через месяц узнала, что животное нашли в Португалии. Питомец каким-то образом преодолел 1,7 тысячи километров и пересек несколько государственных границ.

