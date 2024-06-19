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14:00, 19 июня 2024Культура

Звезда «Универа» решила поменять имя пятилетней дочери

Актриса Хилькевич заявила, что подала документы на смену имени дочери

Фото: @annakhilkevich

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что подала документы на смену имени своей пятилетней дочери. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фото, на котором она заполняет документы, находясь в органах опеки. «Мы сделали первый шаг для того, чтобы поменять имя Машеньке. Она все равно останется для нас Машей, но по документам она будет Анна-Мария», — поделилась Хилькевич.

Она объяснила, что дочь сама выразила желание поменять имя, так как мечтала, чтобы оно начиналось с буквы «А», как у всех членов семьи.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о «причудах» третьей беременности.

Актриса воспитывает двух дочерей с бизнесменом Артуром Волковым — восьмилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию.

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